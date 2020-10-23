Для Украины амбициозной спортивной целью является проведение Олимпиады, - Зеленский

Владимир Зеленский на открытии ледовой арены Mariupol Ice Center Офис президента

По словам президента, такой шаг станет символическим для страны и привлечет туристов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об амбициозном плане провести Олимпийские игры в нашем государстве. Об этом он рассказал в рамках рабочей поездки в Донецкую область, сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, глава государства принял участие в открытии ледовой арены Mariupol Ice Center. Впоследствии Зеленский пообщался с выдающимися украинскими спортсменами и обсудил с ними популяризацию спорта среди населения, важность развития инфраструктуры и развитие спортивной медицины.

Кроме этого, президент отметил, что для Украины амбициозной спортивной целью является проведение Олимпиады.

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"Надо понять, какие для этого шаги нужно делать и делать очень быстро. Если это много стоит – можно говорить об объединении и проводить (Олимпийские игры, – ред.) с другой страной", – сказал президент.

Он также отметил, что проведение Олимпиады будет иметь символическое значение и также привлечет иностранных туристов в нашу страну.

"Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель", – подытожил Зеленский.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. новых подтвержденных случаях коронавируса в сутки.