Для украинцев могут ввести паспорта вакцинации, – Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко UA: Украинское радио

Для этого вакцинированных лиц начнут вносить в специальные электронные базы

Лиц, которые вакцинировались от коронавируса, будут заносить в специальную электронную базу, чтобы потом врачи могли выдать справку о прививках. Об этом главный санврач Виктор Ляшко заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, когда на международном уровне введут паспорта вакцинации, такая электронная система позволит оперативно выдавать справки о прививках.

Вакцину за собственные средства украинцы, по его словам, смогут приобрести не ранее второго полугодия 2021 года. Заместитель Степанова говорит, что власть будет делать все возможное, чтобы совершеннолетние украинцы бесплатно получили две дозы вакцины.

"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку безвозмездно для всех слоев населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за свой счет, это мы говорим как минимум о втором полугодии 2021 года, но и то не факт", – сказал Ляшко.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев не путать международное свидетельство о вакцинации с иммунным паспортом.