Для украинцев, которые до сих пор не эвакуированы из-за рубежа, следует создать горячую линию, – Качный

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О людях сейчас никто не думает, говорит нардеп

Для украинцев, которые до сих пор не могут вернуться в Украину из-за границы, следует создать горячую линию.

Об этом во время ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный.

К парламентарию во время включения обратился украинец, который не может вернуться в Украину из Бразилии. Мужчина пожаловался, что проблему усугубляет то, что он не имеет никакой информации, как сможет это сделать.

Александр Качный отметил, что эта ситуация – яркий пример, что о людях сейчас никто не думает. Он рассказал о своем товарище, который сейчас находится в Анталии в Турции и попал в аналогичную ситуацию – в консульстве никто не берет трубку, дверь там никто не открывает, а охрана сообщает, что в помещении уже несколько дней никого нет.

"Скажите, пожалуйста, почему сегодня нельзя создать горячую линию для всех стран?" – заявил Александр Качный.

По его мнению, с помощью такой горячей линии могли бы анализировать все обращения украинцев из разных стран мира, реагировать на них и оформлять чартерные рейсы. Нардеп убежден, что все это можно организовать, однако сейчас власть показывает свою некомпетентность.

Напомним, посол Украины в Египте Евгений Микитенко сообщил, что на курортах Египта до сих пор остаются 6364 украинца.

Как сообщалось, в Италии, в провинции Бергамо, зафиксировали еще одну смерть гражданки Украины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, 20 марта в Киев прибыл первый поезд с эвакуированными из Польши украинцами.

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