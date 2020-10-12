Для тяжелобольных с COVID-19 нужно 260 тыс. койко-мест, а у нас – 36 тыс., – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

В Украине один инфекционист – на 150 тысяч человек, отметил академик

Для тех, у кого будет тяжелая форма COVID-19, нужно 260 тысяч койко-мест в инфекционных отделениях, а в Украине есть 36 тысяч койко-мест.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость ток-шоу напомнил, что ВОЗ прогнозирует, что коронавирусной инфекцией COVID-19 переболеют 70% населения, 20% будут нуждаться в госпитализации.

"То есть это те тяжелые, которые должны быть в стационарах. Для этого надо 260 тысяч койко-мест именно в инфекционных отделениях, а у нас – 36 тысяч и один инфекционист на 150 тысяч человек. В Китае один инфекционист – на полторы тысячи человек. То есть сегодня при рассмотрении бюджета на следующий год первое, что надо сделать, – увеличить финансирование медицины. Не 4,2% и даже не 5%..., а так, как рекомендует ВОЗ, – 7%", – подчеркнул Виталий Журавский.

Напомним, по состоянию на утро 12 октября в Украине лабораторно подтверждено 265 454 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Украине зафиксировали 265 454 случая COVID-19, из них 5015 летальных, а побороть болезнь смогли 114 410 человек. За последние сутки зафиксировано 4420 новых случаев, 903 пациента выздоровели, а 43 человека умерли.

Добавим, 12 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Следовательно, в красную зону теперь входят город Канев Черкасской области и город Сумы. В оранжевую зону вошли Киев, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.