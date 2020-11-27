Для стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине переболеть должно минимум 50% населения, - Богомолец

Ольга Богомолец. Фото: ZIK

Четкий план действий власти должен быть пролонгирован не только на сегодня, но и на завтра-послезавтра, потому что весь 2021-й год украинцы будут болеть коронавирусом

Для того, чтобы в стране была стабильная ситуация с коронавирусом, нужно, чтобы COVID-19 переболело минимум 50%, а лучше – 70% населения.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявила заслуженный врач Украины, народный депутат Украины VIII созыва Ольга Богомолец.

Гостья ток-шоу отметила, что с начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине заболели менее 1,5% населения страны.

"А для того, чтобы в стране была стабильная ситуация, нам нужно, чтобы переболело минимум 50%, а лучше – 70% населения. То есть нам нужно научиться жить с коронавирусом. Мы должны понять, что это не проблема сегодняшнего дня, которая завтра решится, нет! Страна в течение всего следующего года будет говорить о локдауне и о развитии системы здравоохранения", – отметила Ольга Богомолец.

Поэтому, добавила она, четкий план действий власти должен быть пролонгирован не только на сегодня, но и завтра-послезавтра, потому что весь 2021-й год украинцы будут болеть коронавирусом.

Со слов Ольги Богомолец, из 100% тех, кто заразился COVID-19, 20% будут нуждаться в госпитализации, от 10 до 15% будут нуждаться в кислороде, а 5% больных будут нуждаться в реанимации.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что основанием для срочного введения локдауна может быть только заполненность коек в больницах на более чем 75%.

Следует заметить, что в Украине второй день подряд фиксируется антирекорд относительно коронавируса. За 26 ноября зафиксировано 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.