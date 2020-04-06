Для школьников в Украине создали сериал о физкультуре с участием звезд

"Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта" Фото из открытых источников

В сериале снялись игроки футбольного клуба "Шахтер", среди которых капитан команды Андрей Пятов и защитник Сергей Кривцов

Министерство цифровой трансформации Украины презентовало новый образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта" для платформы "Дія.Цифровое образование".

Об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на онлайн-презентации в Киеве, сообщает Укринформ.

Как отмечается, образовательный сериал уже можно посмотреть на платформе "Дія.Цифровое образование".

"Мы знаем, что сейчас школьники и подростки активно пользуются социальными сетями, но активность в интернете должна сочетаться с активностью в оффлайне", — отметила Ионан.

В частности, сериал насчитывает 12 уроков физкультуры, а продолжительность каждой серии составляет в среднем 3-6 минут. Так, в сериале рассказывается о разминке, правилах прыжков, бега, киберспорта, спортивных лайфхаках, а также есть спортивные челленджи.

По словам Ионан, учителями на таких уроках будут игроки футбольного клуба "Шахтер", среди которых капитан команды Андрей Пятов и защитник Сергей Кривцов. Кроме этого, в сериале снялись звезды юмористического проекта Мамахохотала-шоу, Олег Маслюк и Евгений Янович.

Напомним, сегодня, 6 апреля, стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", с помощью которого украинские школьники смогут продолжать обучение во время карантина.