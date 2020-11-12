Для школьников 5-9 классов разработают новую образовательную программу, - МОН

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Основой станет новый госстандарт базового среднего образования

Министерство образования и науки Украины разработает на основе нового государственного стандарта базового среднего образования типовую образовательную программу для 5-9 классов Новой украинской школы. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Согласно сообщению, проекты типовой образовательной программы будут разработаны для 2-х циклов: 5-6 классов (адаптационный цикл базового среднего образования) и 7-9 классов (цикл базового предметного обучения базового среднего образования). Обучение по этой программе пятиклассники начнут в 2022 году.

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В МОН уточнили, что типовая образовательная программа будет состоять из вариантов типовых учебных планов и каталогов модельных учебных программ. Координацию рабочей группы обеспечивает Украинский институт развития образования (УИРО).

Как отмечается, до 23 ноября 2020 года рабочая группа должна подать подготовленные проекты типовой образовательной программы директорату школьного образования МОН. После проведения общественного обсуждения проектов и доработки, эта программа будет утверждена и обнародована на сайте МОН.

"После утверждения типовой образовательной программы заинтересованных разработчиков модельных учебных программ будет привлечено к работе над ними. Модельные учебные программы пройдут экспертизу и будут утверждены весной 2021 года. Они станут базой для создания учебников и других учебных материалов", - пояснили в министерстве.

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Напомним, в конце сентября Кабинет министров Украины утвердил государственный стандарт базового среднего образования, который заработает с 2022 года.