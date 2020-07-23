Для полной защиты от COVID-19 будет нужно несколько доз вакцины, – Билл Гейтс

Также есть необходимость глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что полную защиту от заражения новым коронавирусом сможет обеспечить лишь инъекция нескольких доз потенциальной вакцины. Об этом он рассказал в интервью’ю для CBS.

"Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы. С самого начала это была лишь надежда", - отметил Билл Гейтс.

По его словам, есть необходимость глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру.

"Если вы хотите полностью быть препятствием для передачи (коронавирус), то вам нужно охватить 70-80% (населения) в глобальном масштабе. Это невероятно большие цифры", — отметил предприниматель.

Ранее Гейтс, который еще с 2015 года предупреждал о потенциальной угрозе пандемии, признал, что "будет много неопределенностей" относительно эффективности любой вакцины, но подчеркнул, что препарат "со временем улучшится".

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что несмотря на значительные успехи исследователей в разработке вакцин от COVID-19, их применение не стоит ждать раньше 2021 года.