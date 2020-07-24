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Для полетов по Украине ПЦР-тесты сдавать не нужно, - Минздрав

Максим Степанов МИНЗДРАВ

По словам Степанова, нет никакой причины устанавливать такое требование

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что для внутренних авиаперелетов прохождения ПЦР-тестов не нужно. Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирования", - отметил министр.

Степанов добавил, что тестирование проводится всем лицам с признаками коронавірусної болезни, их контактным лицам, медработникам раз в 14 дней, а также сотрудникам Национальной полиции и Национальной гвардии.

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Ранее сообщалось, что пройти ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19 можно в трех украинских аэропортах - "Львов", "Борисполь" и "Харьков".

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