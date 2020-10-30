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Для борьбы с COVID-19 медиков будут привлекать на контрактной основе, - Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Речь идет о медиках, которые добровольно захотят подписать соответствующий контракт.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав разработал механизм оперативного привлечения медработников на контрактной основе к командам учреждений здравоохранения, где лечат пациентов с COVID-19. Об этом сообщает "Урядовий портал"

"Такой контракт будет предусматривать командировку в учреждения здравоохранения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Его важным условием является то, что за медицинским работником сохраняется основное место работы вместе со средней заработной платой. То есть, основной трудовой стаж не прерывается", - пояснил Ляшко.

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По его словам, лицо, которое дает согласие на подписание контракта, пользуется правом получения 300% средней заработной платы при работе с больными COVID-19.

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Напомним, по состоянию на утро 30 октября в Украине лабораторно подтверждено 378 729 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки обнаружили рекордные 8312 новых заражений.

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