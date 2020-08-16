Для больных COVID-19 в больницах выделено около 34 тыс. коек, – Степанов

По словам министра, медицинская система готова для борьбы с COVID-19 лучше, чем в начале пандемии

Глава Минздрава Максим Степанов Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в украинских больницах сейчас выделено около 34 тыс. коек для людей, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил сам министр на брифинге.

По словам Степанова, медицинская система в Украине сейчас готова для борьбы с коронавирусом гораздо лучше, чем была в начале пандемии. В частности, сейчас в стране имеются 3007 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, министр сообщил, что в медучреждениях сейчас есть около 9500 коек с подведенным кислородом для пациентов с коронавирусом. Однако, главам областных государственных администраций поручили увеличить их количество.

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Степанов добавил, что в Украине постоянно растет количество тестов, необходимых для диагностики коронавируса, совершенствуются протоколы лечения, закупается больше средств индивидуальной защиты для медиков.

Напомним, по состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировано 91 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В течение последних суток в стране зафиксировали 1637 новых больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовить больницы ко второй волне коронавируса. В частности, речь идет о поручении соответствующим медицинским учреждениям как можно скорее заключить договор с Национальной службой здоровья.