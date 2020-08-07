Для безопасности пассажиров Укрзализныця запустит в охрану поезда

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Соответствующую программу в УЗ планируют презентовать на следующей неделе

Исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил, что в компании разработали программу для повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект с охраны в поездах силами военизированной охраны Укрзализныци, установки в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - сказал он.

Как отмечается, указанную программу в УЗ планируют презентовать на следующей неделе.

По словам Юрика, цель программы-четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, правоохранителей, военизированной охраны.

Как результат у железной дороги надеются повысить уровень безопасности пассажиров во время путешествия.

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Напомним, ночью 31 июля в поезде сообщением "Мариуполь-Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла скрыться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой.

Кроме того, в связи с избиением женщины в поезде "Мариуполь-Киев" ряд работники "Укрзализныци" будут уволены.

К слову, телеведущая телеканала ZIK Наташа Влащенко намерен подавать в суд на експомічника депутата VIII созыва Тараса Писаржевского, за то, что он назвал "медіапроститутками" ее и журналистку "Интера", которую на днях побили в поезде "Мариуполь-Киев".