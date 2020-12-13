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Дистанционное обучение в Украине: Сколько времени тратили родители на уроки с детьми в 2020 году

В среднем, подготовка домашних заданий с мамами занимала больше времени, чем с папами

Фото из открытых источников

В Украине школьники в 2020 году были вынуждены перейти на дистанционное обучение, вследствие чего большинство родителей стали тратить больше времени на подготовку уроков с детьми. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Інституту міста".

Отмечается, что 69% опрошенных родителей заявили о негативном влиянии дистанционного обучения из-за ухудшения усвоения материала. Согласно результатам исследования, труднее всего пережить онлайн-обучение было родителям детей младшего школьного возраста, которые совсем не могут учиться самостоятельно.

Кроме того, 72,4% родителей отметили, что стали тратить больше времени на обучение детей, а для 58,6% из них это было сложно.

В то же время на подготовку своего ребенка к обучению родители ежедневно тратили в среднем 3 часа 37 минут. Однако среднее время подготовки с мамами составлял 3 часа 56 минут, а с папами – 3 часа 9 минут.

Исследование "Інстутиту міста"

 Facebook / Інститут міста

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Напомним, недавно Министерство здравоохранения решило перевести украинские школы на новый санитарный регламент, регулирующий наличие интернета, обязывает оборудовать туалеты внутри здания и обеспечить другие условия. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

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