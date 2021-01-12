Дистанционное обучение для школьников: В "Родительский контроле" предостерегли о негативных последствиях

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И дети, и учителя только адаптировались, говорит Оксана Макаренко

Дистанционное обучение негативно скажется на качестве образования украинских школьников – в этом году результат будет хуже почти у всех детей.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила соавтор концепции Новой украинской школы, соучредитель ОО "Смарт образование" и ОО "Родительский контроль" Оксана Макаренко.

Оксана Макаренко, мать двоих детей школьного возраста, рассказала об особенностях дистанционного обучения в Украине. Она обратила внимание на то, что родители во время онлайн-обучения детей должны обеспечить детям пространство для обучения, следить, чтобы у них было четкое расписание, а нагрузка, связанная с выполнением домашних заданий, была равномерной. Кроме того, следует следить за тем, чтобы дети выполняли физические упражнения и выходили на улицу.

"Формат онлайн-обучения еще больше, на 40%, перегружает фронтальную кору у ребенка, и надо больше давать физической нагрузки и отдыха от гаджета", – отметила Оксана Макаренко.

Женщина советует родителям позаботиться, чтобы у гаджетов, которые дети используют для обучения, был большой экран. Тогда, говорит она, не так устают глаза. Оксана Макаренко также обратила внимание на то, что ее старшему сыну, который учится в 8 классе, удалось сфокусировать свое внимание на онлайн-обучении, а для младшего сына, который учится в четвертом классе, дистанционный формат обучения является сложным. Женщина считает, что дистанционное обучение не подходит для детей младших классов. Кроме того, говорит она, детям не хватает общения.

"В Украине более 70% родителей говорят, что дистанционная форма образования не так эффективна из-за того, что они просто не видели настоящего дистанционного образования. То, что во многих школах происходит, нельзя назвать дистанционной формой образования. Дистанционное обучение – это другие совсем технологии", - сказала она.

Оксана Макаренко отметила, что учебную программу для школьников в Украине не меняли: "Учиться стало сложнее из-за того, что на 40% больше усталости у детей, и все же у нас еще не так подготовлены учителя и материалы для такой работы. Только-только начинают эксперименты".

По ее мнению, дистанционное обучение негативно скажется на качестве образования школьников.

"В этом году, я считаю, что будет хуже результат почти у всех детей, потому что и учителя только адаптировались, и дети, и не все имеют гаджеты, особенно, это касается детей, которые живут в сельской местности", – отметила она.

Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам продлить каникулы на время усиленного карантина, который действует в стране с 8 по 24 января. Руководителям местных департаментов образования направляли соответствующие письма.

К слову, школьники в 2020 году уже были вынуждены перейти на дистанционное обучение, вследствие чего большинство родителей стали тратить больше времени на подготовку уроков с детьми. В частности, на подготовку своего ребенка к обучению родители ежедневно тратили в среднем 3 часа 37 минут.

Как сообщали, в МОН поделились советами для учителей, как безопасно провести урок онлайн.

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