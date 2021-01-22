live
Новости » Общество Читати новину українською

"Динамо" считает недопустимым ограничение свободы слова

Фото из открытых источников

22 января 2021 г. Футбольный клуб "Динамо" Киев получил резолютивную часть решения Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола, которым на президента ФК "Динамо" Киев Игоря Суркиса был наложен штраф в размере 50.000 грн. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Это решение было вынесено по делу о высказыванииях Игоря Суркиса во время интервью, опубликованного в августе 2020 года, в частности относительно его оценочных суждений по поводу личности первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко и его роли в назначении арбитров на матчи Чемпионата Украины.

Футбольный клуб "Динамо" не соглашается с таким решением, считает его безосновательным и необоснованным.

Учитывая тот факт, что во всем демократическом и цивилизованном мире недопустимо ограничение свободы слова и привлечение к ответственности за оценочные суждения, в ближайшие дни ФК "Динамо" обратится в КДК УАФ с требованием предоставить полный текст данного решения с мотивировочной частью.

После этого, проанализировав аргументы, которыми руководствовался КДК при вынесении этого решения, "Динамо" направит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Снижение цены на газ – это фикция, люди заплатят полную стоимость, – Павел Розенко Мошеннический базар: Обманутым всегда должен быть гражданин Украины, – Ставнийчук об украинском рынке энергоносителей Ток-шоу "19", – полное видео Стоимость газа для населения в Украине завышена в несколько раз, – Азаров
Loading...

программы канала ZIK

Завышенные тарифы. Майдан. Трагедия в Харькове. Реинтеграция Донбасса | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Пожар в Харькове. Тарифные протесты. ВР возвращается к работе | Детали дня | 22.01.21
Фальсификация коронавірусних справок. Компенсации для врачей | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Даниил Гетманцев | Ток-шоу
Николай Азаров | Ток-шоу