Дико видеть, как на журналистов, которые выполняют обязанности, несмотря на риск заболеть, бросаются с кулаками, – председатель НСЖУ

"В Украине системная безнаказанность за нападения против журналистов"

В условиях чрезвычайной ситуации и карантинных ограничений журналисты, операторы подвергаются опасности заболеть коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, поэтому просто дико видеть, когда на них набрасываются с кулаками.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Председатель НСЖУ прокомментировал ситуацию с нападением на съемочную группу телеканала ZIK. Инцидент, напомним, произошел накануне на одной из спортивных площадок в столице.

"Мы в Национальном союзе журналистов Украины определяем, что одна из наибольших угроз свободе слова в Украине – это высокий уровень физической агрессии к журналистам и системная безнаказанность за нападения против журналистов. Потому, конечно, что касается непосредственно этой ситуации с избиением вашей съемочной группы, с избиением, к сожалению, уже новым избиением Аллы Жизневской, потому что она попадала и раньше в такие ситуации, поэтому мы возлагаем, действительно, надежды на то, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сегодня отчитался, столичная полиция сегодня отчитывается о задержании этого хулигана, который толкал и Аллу Жизневскую, и бросался на оператора, с тем, чтобы полиция сейчас работала. И суд, в конце концов, назначил весомое наказание этому нападающему с тем, чтобы журналисты были защищены, были прецеденты в Украине того, что нападавшие получат весомое наказание", – заявил Сергей Томиленко.

Председатель НСЖУ подчеркнул, что сегодня вообще складдывается "дикая" ситуация – в условиях чрезвычайной ситуации и карантинных ограничений журналисты, операторы реально подвергаются опасности заболеть коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности в интересах общества. Сергей Томиленко заявил, что в такой ситуации просто дико видеть, когда с кулаками набрасываются на журналистов.

Как сообщалось, в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

После инцидента журналистка Алла Жизневская написала заявление в полицию из-за нападения на съемочную группу.

В МВД отреагировали на нападение и заверили, что все нападающие будут установлены и наказаны.

Как известно, из-за увеличения количества заболеваний коронавирусом в Киеве столичная власть решила установить режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение значится в распоряжении КГГА №488 от 20.03.2020.

Власть прописала новые ограничения для горожан, тем самым пытаясь свести к минимуму пребывание киевлян на улице и в людных местах и противодействовать распространению коронавируса.

Запреты касаются и общественного транспорта, и пребывания в торговых помещениях и на площадках отдыха.