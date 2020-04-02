Глава ГНСУ заявил, что может трудоустроить 10 тысяч человек

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко Укринформ

"Некомплект" личного состава Госпогранслужбы составляет 23-24%

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что готов трудоустроить 10 тысяч человек, потерявших работу из-за введения карантина. Об этом сообщила прессслужба МВД в Facebook.

"Я могу трудоустроить 10 тысяч человек, пожалуйста, пусть возвращаются. Думаю, что грамотно отработают наши военкомы и мы пополним свои ряды, свои ряды пополнит и Министерство обороны, у них тоже "некомплект". Поэтому мы милости просим всех!", - сказал Дейнеко.

Председатель Госпогранслужбы отметил, что "некомплект" личного состава составляет 23-24%, а из-за карантина откладывается весенний призыв на срочную службу.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины создать миллион рабочих мест для того, чтобы украинцы меньше выезжали за границу в поисках работы.