live
Новости » Общество Читати новину українською

Глава ГНСУ заявил, что может трудоустроить 10 тысяч человек

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко Укринформ

"Некомплект" личного состава Госпогранслужбы составляет 23-24%

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что готов трудоустроить 10 тысяч человек, потерявших работу из-за введения карантина. Об этом сообщила прессслужба МВД в Facebook.

"Я могу трудоустроить 10 тысяч человек, пожалуйста, пусть возвращаются. Думаю, что грамотно отработают наши военкомы и мы пополним свои ряды, свои ряды пополнит и Министерство обороны, у них тоже "некомплект". Поэтому мы милости просим всех!", - сказал Дейнеко.

Председатель Госпогранслужбы отметил, что "некомплект" личного состава составляет 23-24%, а из-за карантина откладывается весенний призыв на срочную службу.

Новости по теме: В Госпогранслужбе рассказали, где еще можно пересечь границу автотранспортом

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины создать миллион рабочих мест для того, чтобы украинцы меньше выезжали за границу в поисках работы.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Евгений Комаровский | Вирус атакует. Реформа медицины | Ток-шоу
Земля раздора. Реформа Супрун | Ток-шоу
Даниил Гетманцев | HARD Влащенко | 1.04.20
Второй этап медицинской реформы Супрун. Земельный вопрос | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Святослав Олейник | HARD с Влащенко | 31.03.20