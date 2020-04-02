Дейнеко рассказал о "прорыве" украинских туристов из "Борисполя"

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко Укринформ

Дейнеко считает, что украинцы не понимают всей опасности коронавируса

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что около трети эвакуированных граждан из Вьетнама, которые отказались от обсервации, вылетели за границу уже после того, как президент призвал украинцев возвращаться домой, передает РБК-Україна.

Впрочем, по его словам, все туристы, вернувшиеся из Вьетнама были оформлены сотрудниками пограничной службы.

"Они не прорывали границу, они на тот момент были оформлены пограничниками, прошли паспортный контроль и были внесены в базу данных. Тут больше вопрос общественного порядка. Мы провели анализ пассажиров этих рейсов и, к сожалению, 30% вернулись вылетали за границу уже после того, как президент призвал граждан Украины возвращаться домой. А они вместо этого вылетели на отдых", - сообщил Дейнеко.

Он отметил, что люди пока не понимают всей опасности распространения болезни.

"Вы же видите, как у нас люди понимают самоизоляцию. Они ходят на шашлыки, бродят по городу. Люди просто не понимают опасности. Пока они не увидят трупы, пока эта беда не коснется их близких, родственников и друзей, до тех пор к ним не придет понимание всего ужаса этого заболевания", - сказал Дейнеко.

Ранее сообщалось, что украинцев, которые вернулись из "карантинного" отеля в Египте, не проверили тестами на вероятное инфицирование коронавирусом.