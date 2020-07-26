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Девять областей в Украине не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Общее количество заболевших возросло до 58 111 человек Фото из открытых источников

Закарпатье остается регионом с наибольшей загруженностью коек в больницах

По состоянию на воскресенье, 26 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения

Согласно информации Минздрава к ослаблению ограничений не готовы такие регионы

  • Винницкая область (динамика 21,63%);
  • Волынская область (динамика 41,45%, процент выявления 20,26%);
  • Житомирская область (динамика 57,99%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 63,18%);
  • Ивано-Франковская область (процент выявления 12,56%, динамика 24,06%);
  • Львовская область (процент выявления 11,05%);
  • Ровненская область (процент выявления 11,60%);
  • Тернопольская область (процент выявления 11,96%, динамика 87,74%);
  • Черновицкая область (процент выявления 11,27%, динамика 38,89%).

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Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине обнаружили 920 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 310 пациентов выздоровели, а 15 человек умерли в результате осложнений. 

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