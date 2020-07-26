Девять областей в Украине не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
Закарпатье остается регионом с наибольшей загруженностью коек в больницах
По состоянию на воскресенье, 26 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно информации Минздрава к ослаблению ограничений не готовы такие регионы
- Винницкая область (динамика 21,63%);
- Волынская область (динамика 41,45%, процент выявления 20,26%);
- Житомирская область (динамика 57,99%);
- Закарпатская область (загруженность коек 63,18%);
- Ивано-Франковская область (процент выявления 12,56%, динамика 24,06%);
- Львовская область (процент выявления 11,05%);
- Ровненская область (процент выявления 11,60%);
- Тернопольская область (процент выявления 11,96%, динамика 87,74%);
- Черновицкая область (процент выявления 11,27%, динамика 38,89%).
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Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине обнаружили 920 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 310 пациентов выздоровели, а 15 человек умерли в результате осложнений.