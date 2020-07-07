Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина
Большинство из регионов не соответствуют нескольким критериям Минздрава
К ослаблению карантина не готовы девять областей. Большинство из них не соответствуют нескольким критериям Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
В частности, ситуация ухудшилась в Одесской области - регион проводит недостаточное количество ПЦР-тестов.
Как известно, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны отвечать четырем критериям:
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавирус должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаев коронавируса. В частности, за последние сутки зафиксировано 564 новые случаи.