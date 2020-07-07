Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Карантин в Украине EPA

Большинство из регионов не соответствуют нескольким критериям Минздрава

К ослаблению карантина не готовы девять областей. Большинство из них не соответствуют нескольким критериям Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

В частности, ситуация ухудшилась в Одесской области - регион проводит недостаточное количество ПЦР-тестов.

МИНЗДРАВ

Как известно, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны отвечать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавирус должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

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Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаев коронавируса. В частности, за последние сутки зафиксировано 564 новые случаи.