Девяностые в Украине: Дубинский рассказал, о чем фильм Сенцова, на который государство выделяет 25 млн гривен

Олег Сенцов Фото из открытых источников

Фильм украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог" получит государственную поддержку в размере 25 миллионов гривен. Он о 90-х в Украине. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги Народа" Александр Дубинский.

"Совет по кинематографии выделяет 25 млн гривен некоему гражданину Сенцову на до-съёмки фильма "Носорог". Что же это за фильм такой, на который государство даёт почти миллион долларов? Он научит нас быть добрее? Разрешит социальные конфликты? Подтолкнёт молодежь к правильному жизненному выбору? Привьёт семейные ценности? Нет... Миллион долларов из бюджета нищего государства (это 50 квартир в Киевской области для ветеранов АТО и их семей) будет потрачен на вот какое дерьмо:

"Носорог" – фильм о 90-х в Украине. По сюжету, бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и безжалостным – только так можно заработать авторитет и выжить в 90-е. Драки, разборки, убийства, пытки – сила, жестокость и безнаказанность превращают его в безжалостного носорога.

Вопрос один. Нахуя?", - отметил отметил он.

Напомним, о том, что фильм Сенцова "Носорог" получит государственную поддержку в размере 25 миллионов гривен стало известно сегодня. Такое решение на своем заседании единогласно принял Совет государственной поддержки кинематографии.

Выделенные средства составят 50% от общей сметы ленты.