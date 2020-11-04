Детям медиков, умерших от COVID-19, надо гарантировать возможность получать высшее образование за госсредства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Эти дети будут пользоваться такими же льготами при поступлении, как и абитуриенты, чьи родители погибли в зоне АТО/ООС

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение гарантировать возможность детям медицинских работников, погибших в результате осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет. Об этом сообщает Офис президента.

"С распространением в Украине коронавирусной болезни дети медицинских работников стали уязвимее. В условиях пандемии украинские врачи почти ежедневно сталкиваются с рисками для своего здоровья или даже уходят из жизни. Их дети теряют одного из родителей или остаются круглыми сиротами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас по поручению Зеленского уже идет подготовка законопроекта, который предусматривает, что дети получат расширенные права льготного поступления в учреждения высшего образования.

В частности, предполагается, что дети медиков, у которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготными правилами поступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых пал в зоне проведения АТО/ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Такие абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав разработал механизм оперативного привлечения медработников на контрактной основе до команд учреждений здравоохранения, где лечат пациентов с COVID-19.