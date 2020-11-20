Детский инфекционист рассказала, как действовать родителям, если ребенок заболел COVID-19

Телеканал ZIK

Родителям необходимо пристально следить за симптомами больного ребенка

Если у ребенка есть симптомы коронавируса, ее родители должны обратиться к семейному врачу, у которого он наблюдается. Следующим шагом, если установлено подозрение на COVID-19 , должно стать тестирование ребенка.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявила Алла Волоха, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика с 2016 года.

Доктор юридических наук дала свои советы родителям, подозревающим у ребенка коронавирусную болезнь COVID-19:

"Если ребенок наблюдается семейным врачом или педиатром, и, если он заболел, или имеет симптомы коронавируса, то его родители должны обратиться к тому врачу, у которого ребенок наблюдается. Смотря от ситуации, если есть подозрение, он должен быть протестирован", – отметила профессор.

По словам Аллы Волохи, родители ребенка должны следить за симптомами больного ребенка, в частности, повышением температуры тела, кашлем, а также у детей, которые инфицированы коронавирусом, может возникнуть и насморк.

Вместе с тем она отметила, что у детей также может проявляться бессимптомное течение коронавирусной болезни, при котором за помощью к врачу не обращаются.

Также Алла Волохова посоветовала родителям, которые сами заболели коронавирусом, или испытывают подобные симптомы, провести тестирование на выявление COVID-19 и у ребенка.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которой регулируются условия работы школ и детсадов во время карантина. Отмечалось, что учреждения среднего образования и детские сады могут работать во время карантина, если в них более 50% учащихся и персонала не пошли на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения рассматривает возможность разрешить работать школам и детским садам в красной зоне карантина. Тогда главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве рекомендуют отправлять учеников 5-11 классов на дистанционное образование.