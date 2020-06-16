Детские лагеря в Украине начнут работать не ранее 1 июля

Кроме коронавируса, в лагерях существует проблема вспышки кишечных инфекций

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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей раньше 1 июля этого года. Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что хотя этим летом нужно оздоровить более 1,2 млн детей, большинство из которых являются представителями льготных категорий населения, клиническая ситуация по COVID-19 остается достаточно напряженной.

"В том числе мы видим большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, так как это было в 2018-2019 годах. В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная часть которых сейчас напрямую работают с COVID-19", - пояснил Степанов.

Кроме этого, он отметил, что дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов с различной эпидемиологической ситуацией. Этот факт может также способствовать распространению коронавируса по Украине.

Также министр подчеркнул, что во время проверок в детских лагерях было выявлено недостаточный контроль за питанием детей и нарушения санитарно-гигиенических норм.

"В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отслеживать эпидемическую ситуацию, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина", - пояснил глава Минздрава.

Он также добавил, что 22 июня станет еще одной датой, когда можно будет принимать решение о возможном открытии детских лагерей.

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Напомним, на прошлой неделе под стенами Кабинета министров Украины собралась акция протеста, участники которой требовали от правительства разрешить работу детских лагерей отдыха.