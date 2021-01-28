Детская книга о принцессах-лесбиянках: Это пропаганда отношений, которые общество не воспринимает, – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

В Украине развалены детские и школьные библиотеки, не хватает учебников – средства следовало направить на решение этих проблем, говорит академик

Детская книжка об однополой любви, на закупку которой потратили бюджетные средства, – это пропаганда отношений, которые украинское общество не воспринимает.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость ток-шоу, комментируя ситуацию с закупкой для украинских детских библиотек книги об однополой любви двух принцесс, поинтересовался, почему за государственные средства покупают книгу, которую не воспринимает большинство родителей в Украине.

"У нас православная страна. Вы знаете, как церковь относится к однополым бракам. Отрицательно. Кроме того, пять лет ребенку, и его приучают этой книжкой к тому, что девочка с девочкой сначала дружат, потом влюбляются, потом заканчивается это свадьбой. То есть это пропаганда определенных отношений, которые украинское общество не воспринимает. Я считаю, это моя частная точка зрения, что семья – это женщина плюс мужчина, так, как записано, например, в конституциях многих стран. Поэтому, если говорить, куда тратить средства, – у нас развалены библиотеки. Эта книга пошла в детские библиотеки и школьные библиотеки. У нас развалены школьные библиотеки. У нас развалены филармонии, у нас развалены музеи, там полное недофинансирование", – подчеркнул Виталий Журавский.

Гость студии добавил, что в школах не хватает необходимого количества учебников, поэтому деньги нужно было потратить на такие цели.

Новости по теме: Черногория легализовала однополые пары

Как сообщали ранее, Папа Римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых браков. Соответствующее заявление глава Римско-католической церкви сделал в документальном фильме о нем же "Франческо", премьера которого состоялась 21 октября 2020 года на кинофестивале в Риме.

Добавим, 15 декабря прошлого года парламент Венгрии принял закон, согласно которому усыновление ребенка однополой парой стало практически невозможным.