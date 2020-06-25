Детей воспитывают гаджеты: Доктор Комаровский назвал главную детскую проблему

Евгений Комаровский в ток-шоу "Народ против" Скриншот видео

Также есть проблемы с плановой вакцинацией и детским ожирением, говорит педиатр

Главная детская проблема заключается в том, что детей в большинстве перестали воспитывать родители. Детей воспитывает цифровое пространство.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

Ведущая главного политического ток-шоу страны Наташа Влащенко поинтересовалась у Евгения Комаровского, каковы сегодня ключевые проблемы в сфере педиатрии.

"У нас очень сильно затормозилась плановая вакцинация. Это раз. У нас огромная проблема с питанием детей. Дети питаются очень нерационально. Есть реальная эпидемия детского ожирения. Вот вам проблема номер два. Есть проблема номер три - детей воспитывают не мамы и папы. Детей воспитывают гаджеты. Ребенок со Свинкой Пеппой в среднем разговаривает намного больше, чем с мамой и папой. Дети не имеют жизненных ориентиров. Дети не понимают, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Это самая страшная проблема. Дети смотрят телевизор или СМИ, если они туда смотрят, и видят, что успеха в стране добиваются люди, которые воруют и врут и сталкивают других людей лбами", – сказал Евгений Комаровский.

Врач-педиатр продолжил: "Ну, и пятое - это уже непосредственно чистая педиатрия. Это огромное количество реальных инфекционных болезней, это скученность в классах, это отсутсвие детского спорта. Вообще, когда вы говорите - назовите 5 детских проблем, то я не могу вам назвать 5 детских проблем, потому что их на самом деле много. Но все-таки самая, наверное главная детская проблема - это в том, что детей перестали воспитывать родители в массе своей. Детей воспитывает цифровое пространство. И когда в таком цифровом пространстве детей мы вообще не пускаем в школы, пионерские лагеря и заставляем их под угрозой коронавируса якобы сидеть по домам, то мы реально убиваем это поколение детей".

Как сообщалось, доктор Комаровский назвал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в первом квартале 2020 года уровень иммунизации от кори, паротита и краснухи среди украинцев упал на 20%.