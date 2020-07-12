Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ проводят военные учения. Фото

Личный состав практически отработал вопросы тактической, инженерной, огневой и медицинской подготовки

Военные учения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Фото: Минобороны Украины Военные учения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Фото: Минобороны Украины Военные учения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Фото: Минобороны Украины Военные учения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Фото: Минобороны Украины Военные учения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Фото: Минобороны Украины Военные учения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Фото: Минобороны Украины Военные учения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Фото: Минобороны Украины Военные учения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Фото: Минобороны Украины Военные учения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Фото: Минобороны Украины

Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины продолжают оттачивать тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

"Личный состав практически отработал вопросы тактической, инженерной, огневой и медицинской подготовке, а также движение подразделения под прикрытием бронетехники. Также было отработана тактика действий подразделения для выполнения задач по назначению", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее на военном полигоне вблизи Мариуполя провели ротные тактические учения с боевой стрельбой с одним из отдельных подразделений, которое входит в состав войск оперативно-тактической группировки "Восток".