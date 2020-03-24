Деркач предлагает Байдену дать показания в украинском суде в режиме видеоконференции

Деркач сомневается, что Байдени прилетят в Украину на суд

Народный внефракционный депутат Украины Андрей Деркач пригласил екс-вице-президента США Джозефа Байдена в украинский суд для ответа на вопросы, связанные с газовой кампанией "Буризма". Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Как сообщил Деркач "Буризма" защищает в суде честь и достоинство одного из лидеров Демпартии США, екс-вице-президента США Джо Байдена.

"Еще раз: компания беглого министра времен президентства Виктора - ред.) Януковича защищает достоинство американского политика - претендента на высший государственный пост в Штатах. Есть смысл допросить участников этого громкого демокоррупционного международного скандала. Поэтому вызвали Байдена и его сына Хантера (одного из руководителей "Буризми") в суд ", - отметил он.

По словам народного депутата, вопросов к Байдену много.

"Я предлагаю Джозефу лично рассказать о том, как он брал 900 тысяч долларов за предоставленные услуги. Думаю, мы услышим много интересного о том, что это были за услуги. Как Байден давил на Украину, манипулируя кредитными гарантиями США на 1 млрд. Долларов. как освобождал Шокина. Какие суммы были получены. что такого важного делал в компании его сын Хантер, за что получил миллионы. Вопросов много ", - написал Деркач.

Он также выразил убеждение, что до Украины Байдени не прилетят.

"Поэтому предлагаю допросить их в режиме видеоконференции. Думаю, что для одного из ключевых кандидатов на пост президента США от Демократической партии должно быть делом чести лично объяснить суду свои действия. Демокоррупция должно быть расследовано. Даже если ее возглавляют топ-политики США", - резюмировал Деркач.

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Ранее Деркач, ссылаясь на материалы расследования в рамках ряда уголовных производств, заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден получил $ 900 тыс. За лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании "Burisma Group". На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" 9 октября 2019 года нардеп обнародовал эти документы, подчеркнув, что в материалах уголовного производства описан механизм получения денег Байденом-старшим.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство о давлении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина со стороны екс-вице-президента США Джозефа Байдена.