Депутатов можно перевести на другой режим работы, – Гавриш об угрозе распространения коронавируса

Степан Гавриш Скриншот видео

Чтобы не собирать всех в одном зале, говорит политик

Остановить работу украинского парламента в нынешних условиях невозможно, однако народных депутатов можно перевести на другой режим работы вне сессионного зала, чтобы все не собирались там одновременно.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины предыдущих созывов Степан Гавриш.

Политик убежден, что остановка работы парламента в нынешней ситуации с пандемией и ограничительными мерами, учитывая угрозу распространения коронавируса, невозможна. По его мнению, депутатов можно перевести на другой режим работы.

Новости по теме: В Украине зафиксировали еще 2 случая заражения коронавирусом

"Во-первых, обсуждать законопроекты можно определенным образом вне сессионного зала, где не собирались бы все одновременно. Во-вторых, изменить систему голосования. И третье – вообще изменить подходы к собранию депутатов. Понятно, что остановить работу парламента невозможно в этих условиях, это крайне нужно, поскольку Украина оказалась в более тяжелом положении, чем другие страны", – отметил Степан Гавриш.

Комментируя решение о введении ограничений во время работы парламента, Степан Гавриш предположил, что речь может идти о попытках ограничить утечку информации в условиях нескольких кризисов.

Напомним, по состоянию на утро 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.

Как сообщалось, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что теперь в Верховную Раду смогут попасть только представители СМИ и депутаты.

Дмитрий Разумков также сообщил, что на входе в парламент народным депутатам будут измерять температуру.

Больше на эту тему читайте здесь: "COVID-19 Все, что нужно знать украинцам о новом коронавирусе".

Смотрите также: "Как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или же подозреваете, что заболели коронавирусом?"