Депутат от "Слуги народа" записал рэп, чтобы рассказать о законопроекте

Александр Санченко. Facebook-страничка Александра Санченко

По его мнению, закон нуждается в молодежной подаче

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Александр Санченко записал рэп, в котором рассказал об инициированном им законопроекте №3718 “Об основах молодежной политики”. Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я решил записать потенциальный хит, чтобы сэкономить время на чтение закона. Всем коротко, по сути сейчас все о нем расскажу", - говорится в песне.

Нардеп указал, что "принцип, который мы в законе выльем золотом: одно решение для молодежи не будет без молодежи!".

"Вторым принципом, мы выбрали, — развитие молодежных центров на уровне государства", — добавил Савченко.

Третьим пунктом он указал создание украинского молодежного фонда, где молодежь сможет принять грант “на добрые дела”.

Среди других новаций законопроекта – установление возраста молодежи 14-29 лет, что, по мнению авторов, позволит не распылять ресурсы и оказывать максимально эффективную поддержку.

Также предлагается создать при Кабмине совещательный орган – Национальный совет по вопросам молодежи, а также молодежные советы при местных органах для обеспечения участия молодежи в общественно-политической жизни.

Законопроект предусматривает регулирование деятельности Украинского молодежного фонда, который будет стимулировать разработку и внедрение современных проектов и мероприятий в сфере молодежной политики и создание разветвленной сети молодежных центров.

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