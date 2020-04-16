Депутат из Бучи обругала и избила пакетом жителей города

Депутат Бучанского городского совета Елена Березинец Facebook-страница Елены Березинец

В городском совете уже извинились за поведение женщины

В городе Буча, недалеко от Киева, депутат городского совета Елена Березинец напала на жителей города, употребляя при этом нецензурную лексику. Соответствующее видео разместил в Facebook Олег Симороз.

Как отмечается, конфликт случился возле бучанского отделения "Укрпочты". Берзинець сделали замечание, потому что она была без маски во время карантина и пыталась пройти без очереди.

Затем депутат обругала людей, начала бить их пакетом и, тыкая кукиш, пообещала не давать материальную помощь из депутатского фонда тем, кто делал ей замечания.

Как сообщает Украинская правда, в городском совете за поведение женщины извинились и обещают дать оценку ее действиям, депутат согласилась пройти медицинское обследование и поработать с психологом.

"Как Бучанский городской голова прошу прощения за такое поведение Елены Березинец. Мы знаем о ее сложном эмоциональном состоянии и пытались оказать Елене Эдуардовне надлежащую помощь. На завтра в очередной раз пригласил ее к себе на разговор. Надеюсь, что она прислушается к советам и рекомендации. Этот случай вынуждает меня обратиться к регламентной комиссии горсовета, чтобы там изучили данный вопрос и дали оценку такому поведению. Надеюсь, что этот конфликт и рассмотрение вопроса на депутатской комиссией заставит Березинец принести извинения участникам конфликта, независимо от того, что было его причиной", - отметил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Также глава комиссии по вопросам регламента Екатерина Ципящук сообщила, что соберет комиссию за поведение Березинец. Время и место комиссии обещали сообщить позже.

Напомним, недавно в городе Беляевка Одесской области мужчина избил полицейского за то, что тот сделал ему замечание об отсутствии маски.