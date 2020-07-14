Денисова просит Италию обеспечить права и свободы нацгвардейца Маркива

По ее словам, из-за карантина заключенный в Италии украинец не может получать необходимую медицинскую помощь

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа и президенту Ассамблеи омбудсменов регионов и автономных провинций Доктору Андреа Нобили с просьбой обеспечить права и свободы нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее словам, из-за карантина заключенный в Италии украинец не может получать необходимую медицинскую помощь. Судом не определена дата апелляционного заседания, также отсутствует возможность личного посещения Маркива в тюрьме.

"Мы не можем оставить нашего солдата в беде! Совместными усилиями мы должны привлечь внимание итальянских властей и общества к этому делу, чтобы восстановить справедливость и наш гвардеец вернулся домой", - отметила Денисова.

Напомним, 25 мая, в Славянске Донецкой области, специалисты начали следственный эксперимент в деле нацгвардейца Виталия Маркива, которого осудили за убийство итальянского фотографа на Донбассе.

Впоследствии, в Министерстве внутренних дел сообщили, что результаты следственного эксперимента доказывают, что Виталий Маркив не причастен к убийству.