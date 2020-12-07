Денисова отстранила своего представителя на Донбассе от должности из-за драки в ресторане

Павел Лисянский Фото из открытых источников

Сейчас проходит служебная проверка

Представителя омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского отстранили от должности после того, как он устроил драку с работником гостиничного комплекса в городе Святогорск. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, который произошел 5 декабря 2020 года между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянським и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня о указанном случае", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, она приняла решение о проведении служебной проверки в отношении Павла Лисянского, которая будет длиться до 21 декабря 2020 года включительно. Также на этот период представитель омбудсмена будет отстранен от должности.

Как отмечается, по результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования.

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Напомним, ранее Людмила Денисова заявила, что сейчас продолжаются переговоры с представителями "ЛНВ" и "ДНР" относительно передачи заключенных из ОРДЛО, чтобы они продолжили отбывать наказание на подконтрольной украинскому правительству территории.