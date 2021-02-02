Денисова назвала актуальное количество политзаключенных в России и аннексированном Крыму

Людмила Денисова Фото из открытых источников

Она подчеркнула, что их количество постоянно увеличивается

Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что в России и аннексированном Крыму удерживают более 100 украинских политзаключенных. Об этом она рассказала в эфире Радио Крым.Реалии.

"На сегодняшний день 109 человек находятся в местах несвободы, из них 33 человека в оккупированном Крыму – двое отбывают наказание, 31 в следственном изоляторе (и еще один человек под судом)", - рассказала Денисова и добавила, что количество таких людей увеличивается.

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Она отметила, что остальные находятся в России, из них тоже часть отбывает наказание, часть находится в следственных изоляторах.

Кроме этого, Денисова уточнила, что из упомянутых 109 политзаключенных 75 – это крымские татары.

Напомним, накануне Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении члену незаконных вооруженных формирований, который в подпольной тюрьме "Изоляция" удерживал в плену граждан и украинских военных.