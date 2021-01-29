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Денег 10 крупнейших миллиардеров мира было бы достаточно для вакцинации всех, - Генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

По словам Генсека, в течение года состояние миллиардеров увеличилось на 3,9 триллиона долларов

Средств, накопленных десятью крупнейшими миллиардерами мира хватило бы на оплату вакцинации против коронавируса для всех и везде в мире. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, ссылаясь на доклад британской неправительственной организации Oxfam.

По словам Генсека, в течение года состояние миллиардеров увеличилось на 3,9 триллиона долларов.

"Денег, накопленных десятью крупнейшими миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии", - сказал Гутерреш.

К слову, сейчас их состояние составляет 11,95 трлн долларов, что эквивалентно сумме, которую правительства стран G20 потратили на борьбу с пандемией.

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Напомним, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш прогнозирует увеличение смертности от коронавируса COVID-19 из-за недостаточности вакцин и мутации инфекции.

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