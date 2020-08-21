День Независимости Украины: Как будут работать отделения банков и почта

Банки идут на трехдневные выходные, а на почте будет специальный график

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Украинские почтовые операторы и отделения банков меняют график работы во время трехдневных выходных в связи с празднованием Дня Независимости. Соответствующие изменения опубликовали пресс-службы Национального банка Украины, "Укрпочты" и "Новой Почты".

Отмечается, что отделения банков не будут работать в течение трех дней: 22, 23 и 24 августа, поскольку государственный праздник приходится на понедельник.

Кроме того, государственный почтовый оператор "Укрпочта" также сообщил об изменениях в графике работы отделений. В частности, 22 и 23 августа отделения будут работать по обычному графику, а 24 августа — только дежурные отделения, перечень которых можно узнать на сайте "Укрпочты".

Компания "Новая Почта" сообщила, что в субботу и воскресенье (22 и 23 августа), отделения и адресная доставка будут работать по своему обычному графику. Однако, в понедельник, 24 августа, оператор будет работать по графику субботы, который индивидуален для каждого отделения.

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Напомним, недавно правительство определилось с программой празднования Дня Независимостии во время карантина. В частности, мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Независимости. Президент возложит цветы к кресту Героев Небесной сотни, а затем будет чествование павших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.