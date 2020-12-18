Демонстративное нарушение порядка сообщения о подозрении адвокату Татарову накануне Дня адвокатуры является публичным жестом пренебрежения к профессии адвоката, - заявление НААУ

Национальная ассоциация адвокатов Украины Фото из открытых источников

Национальная ассоциация адвокатов Украины возмущена действиями и. о. руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максима Грущука, который, как известно из СМИ, подписал сообщение о подозрении адвокату Олегу Юрьевичу Татарову (сейчас занимает должность заместителя офиса Президента Украины). Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.

"Эти действия и. о. руководителя САП вызывающе нарушают требования Уголовного процессуального кодекса и Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", которыми предусмотрен специальный порядок уведомления о подозрении адвокату.

Такое демонстративное нарушение порядка уведомления о подозрении лицу, которое имеет статус адвоката, накануне Дня адвокатуры Украины является публичным жестом пренебрежения к профессии адвоката и всего института адвокатуры со стороны работников Национального антикоррупционного бюро Украины и САП", - отмечается в ней.

В Ведомстве подчеркивают, что сообщение о подозрении адвоката в совершении уголовного правонарушения может быть осуществлено исключительно Генеральным прокурором, его заместителем, прокурором Автономной Республики Крым, области, города Киева и города Севастополя.

"Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры по должности является заместителем Генерального прокурора, однако, лицо, временно исполняющее обязанности руководителя САП, не обретает всей полноты его полномочий. Таким образом, Максим Грищук, временно исполняя обязанности руководителя САП, совершил превышение полномочий. Это является уголовно наказуемым деянием и должно быть расследуемым в Государственном бюро расследований", - отмечается в заявлении.

При этом добавляется, что как известно из средств массовой информации, с 01.12.2020 года руководителем группы прокуроров по делу "УКРБУДА" и квартир для нацгвардейцев, где фигурирует адвокат, заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров, является Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Только последняя могла в пределах предоставленных полномочий предоставить поручение своим заместителям на подписание и прокурорам САП - на вручение подозрения Татарову А. Ю., чего сделано не было.

И. о. руководителя САП Максим Грищук и начальник управления САП Андрей Довгань не имеют процессуальных прав на вручение подозрения Татарову без поручения старшего группы прокуроров Ирины Венедиктовой.

"Адвокат Олег Татаров оказывал правовую помощь компании "УКРБУД" и ее должностным лицам. Открывая против него уголовное производство, САП и детективы НАБУ противоправно отождествили адвоката с его клиентом и совершили действия по вмешательству в частное общение адвоката с его клиентом", - подчеркивают в ведомстве.

НААУ сообщает, что Олег Татаров имеет статус адвоката на основании свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью № 2905 от 11.03.2015 года, выданное Советом адвокатов Днепропетровской области. Хотя право на занятие адвокатской деятельностью адвоката Татарова остановлено с 03 августа 2020 года на основании п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", последний сохраняет статус адвоката Украины.

Предписаниями статьи 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" предусмотрена охрана профессиональных прав адвокатов, в соответствии с установленным законом специального статуса адвоката, а также гарантии адвокатской деятельности.

Адвокаты, деятельность которых остановлена, сохраняют статус адвоката и в силу норм ст. ст. 480, 481 Уголовного процессуального кодекса Украины, и, следовательно, являются лицами, в отношении которых осуществляется особый порядок уголовного производства.

Статьей 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" установлены запреты на вмешательства и препятствия осуществлению адвокатской деятельности; требования от адвоката, его помощника, стажера, лица, находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, адвокатским бюро, адвокатским объединением, а также от лица, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, предоставление сведений, являющихся адвокатской тайной. По этим вопросам указанные лица не могут быть допрошены, кроме случаев, если лицо, которое доверило соответствующие сведения, освободило этих лиц от обязанности хранить тайну в порядке, предусмотренном законом. Запрещается проведение в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, которые могут проводиться исключительно с разрешения суда, осуществляется на основании судебного решения, принятого по ходатайству Генерального прокурора, его заместителей, прокурора Автономной Республики Крым, области, города Киева и города Севастополя. Этой же статьей профильного закона запрещается проведение осмотра, разглашения, истребования или изъятия документов, связанных с осуществлением адвокатской деятельности.

Жизнь, здоровье, честь и достоинство адвоката и членов его семьи, их имущество находится под охраной государства, а посягательства на них влекут ответственность, предусмотренную законом. Законом установлены прямые запреты на вмешательство в частное общение адвоката с клиентом, правовую позицию адвоката. Орган или должностные лица, которые задержали адвоката или применили к нему меру пресечения, обязаны немедленно уведомить об этом соответствующий совет адвокатов региона.

Запрещается привлекать к уголовной или иной ответственности адвоката (лицо, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью) или угрожать применением ответственности в связи с осуществлением им адвокатской деятельности согласно закону.

Не могут быть основанием для привлечения адвоката к ответственности его высказывания в деле, в том числе те, что отражают позицию клиента, заявления в средствах массовой информации, если при этом не нарушаются профессиональные обязанности адвоката. Запрещается отождествление адвоката с клиентом.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные и служебные лица в отношениях с адвокатами обязаны соблюдать требования Конституции Украины и законов Украины, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и протоколов к ней, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, практики Европейского суда по правам человека.

Совет адвокатов Украины, как высший коллегиальный орган адвокатского самоуправления, работающий в период между съездами адвокатов Украины, является последовательным в своих позициях и неоднократно применял выводы Резолюции внеочередного Съезда адвокатов Украины относительно защиты прав адвокатов от 26-27 апреля 2014 года, давал разъяснения по данному поводу, в частности в решениях № 132 от 24.10.2014 года "Об утверждении разъяснения относительно права адвоката, деятельность которого остановлена согласно пункту первого части первой статьи 31 закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", быть участником адвокатского объединения", решении № 126 от 10.06.2016 года "Об утверждении разъяснения о возможности привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности во время остановки его права на занятие адвокатской деятельностью" и решении № 74 от 26.02.2016 года "Об утверждении разъяснения относительно гарантий адвокатской деятельности и отдельных условий дисциплинарной ответственности".

Системный анализ вышеупомянутых норм Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" четко указывает на то, что в случае остановки адвокатом права на занятие адвокатской деятельностью в соответствии с пунктом первой части первой статьи 31 Закона, такой адвокат не имеет права ее осуществлять, однако он не лишен статуса адвоката и на него распространяются гарантии адвокатской деятельности, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Фундаментальным принципом осуществления адвокатской деятельности являются независимость института адвокатуры и каждого адвоката (ст. 1, 4 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности").

Независимость адвокатской деятельности обеспечивается на законодательном (национальном и международном) и практическом уровнях недопущением любого вмешательства, преследования, насилия в отношении адвоката со стороны государства, общества, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.

Положительной обязанностью государства является создание надлежащих условий для деятельности адвокатуры, обеспечение прав адвоката и соблюдения гарантий адвокатской деятельности, проведение беспристрастного расследования фактов таких нарушений (ст. 5, 20, 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", Основные положения о роли адвокатов, принятые VIII Конгрессом ООН по предотвращению преступлений в августе 1990 года, Декларация ООН "О праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основополагающие свободы" от 09 декабря 1998 года).

"Указанные нормативно-правовые акты распространяют сферу профессиональных гарантий на любую личность, которая находится в статусе адвоката, независимо от ее состояния и функции в конкретных общественных отношениях и безотносительно к ее клиентам и делам", - отмечается в заявлении.

Следовательно, НААУ уведомит о совершенных нарушениях процессуального и профильного законодательства в отношении Олега Татарова правоохранительные органы и международные институты, профессиональные европейские организации и будет требовать расследования и должной реакции на уголовное преследование адвоката.