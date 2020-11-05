Демилитаризация в начале 2021 года и выборы в ОРДЛО до 31 марта: Украина представила свой план в ТКГ

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам Кравчука, обмен по принципу "всех на всех" должен пройти не позднее 15 декабря 2020 года

Украинский "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы включает демилитаризацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Первое, что мы предлагаем сделать, - прекратить обязательно вооруженный конфликт и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружение все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - сказал Кравчук.

Следующий шаг - это взятие Украиной под контроль границы с Россией. При этом, по его словам, Рада должна урегулировать на законодательном уровне вопрос ответственности для лиц, которые принимали участие в событиях, связанных с войной на Донбассе.

"Это должно быть сделано путем принятия Верховной Радой Украины соответствующего законопроекта, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам. Нам нужно, чтобы вопросы ответственности решались по закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе и с учетом опыта других стран. Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, - они должны нести ответственность, а другие – нормально жить и работать на своей, украинской земле", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что в плане предусмотрен допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам не позднее середины ноября и обмен по принципу "всех на всех" не позднее 15 декабря 2020 года.

Также не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

"Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала многое в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание, и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение", - добавил Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук убежден, что у президента Украины Владимира Зеленского есть план Б по урегулированию ситуации на Донбассе.