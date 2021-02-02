Дело Шеремета: Суд продлил меру пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь

Андрей Антоненко Фото из открытых источников

Антоненко останется под стражей до 2 апреля

Во вторник, 2 февраля, Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно сообщению, в коридоре, перед залом заседаний находились народные депутаты, которые пришли взять на поруки Андрея Антоненко, однако их не впустили.

Такой шаг объяснили решением, где был частично ограничен доступ свободных посетителей, кроме представителей СМИ.

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Как отмечается, председательствующая судья Оксана Голуб зачитала решение, где указано, что содержание под стражей Андрея Антоненко продлили на 60 суток (до 2 апреля), Юлия Кузьменко остается под круглосуточным домашним арестом, а Яна Дугарь – под денежным залогом.

Напомним, ранее Андрей Антоненко заявил, что у него из-за пребывания в СИЗО начали выпадать зубы. По словам подозреваемого, в заведении оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало.