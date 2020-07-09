Дело Шеремета: Подозреваемые имели друзей и знакомых среди сотрудников СБУ, – Геращенко

Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко Фото из открытых источников

Следствие не имеет доказательств причастности к преступлению сотрудников ведомства

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что подозреваемые в деле Шеремета, Дугарь, Кузьменко и Антоненко, имели друзей и знакомых среди сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом он сообщил во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

"Должен сказать, что подозреваемые лица имели друзей и знакомых из числа сотрудников СБУ и родственников-сотрудников СБУ. Это есть абсолютный факт", - ответил Геращенко на вопрос о том, может ли он подтвердить связь в деле Шеремета с СБУ.

Однако, заместитель главы МВД уточнил, что в настоящее время следствие не имеет прямых доказательств причастности к убийству Шеремета более чем трех человек.

"На сегодня подозреваемым есть три лица. Это госпожа Дугарь, госпожа Кузьменко и г-н Антоненко. Им предъявлены подозрения, сейчас дело передано адвокатам и самим подозреваемым для ознакомления. И сейчас где-то прошло 50 дней, пока они знакомятся с материалами дела", - добавил Антон Геращенко.

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По его словам, скорость начала судебного расследования зависит от подозреваемых и их адвокатов.

Напомним, неделю назад в Национальной полиции заявили, что готовы передать дело по убийству журналиста Павла Шеремета в суд. Однако, судебные заседания можно будет начать после того, как адвокаты изучат детали дела.