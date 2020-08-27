Дело с мальчиком-аутистом: Прокурор Мамедов пытается все "замять" и заметает следы преступления

Гюндуз Мамедов Фото из открытых источников

Вопиющая история украинки Юлии Несогласовской, о которой она рассказала в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому, вызвала бурную реакцию среди украинцев, пишет NewsOne.

Женщина продолжает свою борьбу не только за своего сына, но и против системы, которую олицетворяет заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Именно он, уверяет женщина, тормозит дело и оставляет ее просьбу без всякого внимания.

Недавно Юлия нашла возможность обратиться к заместителю Мамедову напрямую. Об этом она рассказала на своей странице в сети Фейсбук.

"Спасибо всем людям, которые откликнулись на мой крик о помощи и сочувствовали мне. Многие написали мне лично, многие предложили посильную помощь. Мне передали номер телефона Гюндуза Мамедова, и я решила написать ему. К сожалению, мои сообщения остались без ответа...",- сообщила Юлия Невгодовская.

Женщина пыталась пересказать прокурору ужасную историю, к которой пытается привлечь его внимание. Приводим текст Юлии полностью:

"Я, Юлия Невгодовская, стала жертвой циничного преступления, а после – ужасающей несправедливости и беззакония, куратором которого называют вас, Гюндуз Мамедов.

Вам точно известно, как мой племянник, мальчик-аутист, был вовлечён взрослыми людьми в страшное преступление – попытку убийства меня и моего маленького ребёнка. Я обоснованно подозреваю в случившемся отца моего ребёнка, который незадолго до организации моего убийства, переоформил по поддельной доверенности мое имущество на своих подельников.

Для того чтобы замести следы своего преступления, он и подговорил моего племянника-аутиста на преступление, зная, что никакой ответственности такой подросток не понесёт. Племянник напал на нас с маленьким сыном с ножом, и нанёс нам десятки ударов. Мы 100% должны были умереть, но чудом выжили. Но вы и ваши прокуроры упорно делаете вид, что не замечаете этой причинно – следственной связи. Вы пытаетесь меня посадить в тюрьму, в то время как убийцы шастают на свободе. И не просто шастают, а рассказывают всем как купили вас и ваших прокуроров за $100 тысяч.

Я требую от вас публичного ответа. Я призываю вас вспомнить, что вы - мужчина и что прятаться за стенами Генеральной прокуратуры вечно не получится. Выйдите и назовите убийц, которые использовали аутиста в своих грязных делах. А если вы этого сделать не можете – позорно сорвите с себя погоны и большое никогда не называйтесь прокурором, который отвечает за соблюдение законов, прав людей и особенно детей. Я жду вашего ответа!"