Дело МН17: Посол назвал ключевые вопросы, которые суд начнет рассматривать в июне

Всеволод Ченцов

Судебные заседания в 2021 году будут прерываться лишь трижды

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов выразил надежду, что слушание по существу по делу МН17 начнется по графику 7 июня 2021 года. Об этом он сообщил в комментарии "Укрфинформу".

"Сегодня начинается очередной, четвертый блок слушаний. Важно, что после предыдущих, технических слушаний прошлого года, которые закончились в ноябре, процесс движется по графику. И мы ожидаем, что в июне, как суд и определил, начнутся слушания по существу", - отметил он.

По словам Ченцова, несмотря на коронавирусную пандемию в мире проведение четвертого блока слушаний по делу МН17 запланировано на протяжении всего 2021 года. Впрочем, суд будет иметь перерывы в августе, октябре и декабре.

"Сегодня, можно сказать, еще рассматриваются технические вопросы, в частности, относительно допроса экспертов, вопросы, связанные с осмотром реконструкции обломков. Также такие важные вопросы, как обращение родственников погибших компенсаций. А что касается рассмотрения дела по существу, то в июне, как ожидается, суд сосредоточит свое внимание на таких ключевых вопросах, как оружие, которым был сбит самолет, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых. Собственно, на этом будут сконцентрированы слушания", - сообщил посол.

Кроме этого, он добавил, что первоочередной задачей для Международной совместной следственной группы (JIT) есть определение как самих виновников трагедии, так и тех, кто отдавал приказы.

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Напомним, что во время последнего заседания в 2020 году по делу сбитого малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом, суд решил допросить свидетелей, которые видели пусковую установку. А также провести дополнительную экспертизу аудиозаписей телефонных разговоров обвиняемого Олега Пулатова.