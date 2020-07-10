Дело МН17: ЕСПЧ начал изучение иска Нидерландов против РФ

Катастрофа МН17 Reuters

Документ уже находится в суде

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов к России по делу о катастрофе самолета рейса MH17 над Донбассом. Об этом сообщает DW.

"Передавая так называемую "жалобу государства", кабинет министров (Нидерландов - ред.) Передает в ЕСПЧ всю имеющуюся информацию о сбитом рейсе MH17", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме этого, власти Нидерландов отметили, что "жалоба государства" подается в ЕСПЧ одновременно с подачей индивидуальных жалоб родственников жертв катастрофы против России. Отмечается, что "этим шагом правительство поддерживает как можно больше индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ".

По словам пресс-атташе суда Дени Ламбер, документ уже находится в суде. Сейчас представители ЕСПЧ изучают его содержимое.

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Так, согласно международным правилам Европейского суда по правам человека, после получения жалобы нужно в срочном порядке уведомить о ней вторую сторону. Отмечается, что после этого будут назначены судьи, которые займутся рассмотрением дела.

Кроме этого, ответчик может подать свои письменные замечания. По просьбе одной из сторон или решением суда, перед рассмотрением дела по существу может быть проведено заседание по подсудности, в дальнейшем дело рассматривается в стандартном для ЕСПЧ порядке.

Напомним, в пятницу, 10 июля, Кабинет министров Нидерландов сообщил о решении подать государственный иск против России в Европейский суд по правам человека.