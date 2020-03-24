Дело MH17: Суд просит предоставить спутниковые снимки с запуском ракеты

Катастрофа МН17. Фото GettyImages/Global Images Ukraine

Доступ к снимкам имеет прокурор Нидерландов

Гаагский суд, который рассматривают дело о катастрофе самолета MH17, просит предоставить спутниковые снимки Соединенных Штатов Америки, на которых зафиксирован запуск ракеты в сторону пассажирского судна. Об этом сообщает NRC.

Согласно сообщению, суд обратился в нидерландскую прокуратуру с запросом относительно снимков, которые остаются о сих пор засекреченными. Суд интересуется, могут ли эти снимки рассекретить и добавить в уголовное дело.

Как известно, вскоре после катастрофы, которая произошла 17 июля 2014 года, тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявил, что есть доказательства запуска ракеты, однако доступ открыли только прокурору Нидерландов.

Кроме того, на слушаниях защита потерпевших получила копию уголовного дела. Также, следственному судье передали дело Олега Пулатова и трех других обвиняемых до следующих слушаний 8 июня 2020 года.

Отмечается, что следственный судья должен решить, какие части переведут на русский язык для подсудимых.

Ожидается, что основное рассмотрение дела начнется в следующем, 2021, году.

Напомним, 9 и 10 марта состоялись первые заседания по делу МН17, после них суд объявил перерыв, чтобы рассмотреть заявления сторон обвинения и защиты.

Вчера, 23 марта, в Нидерландах состоялось третье судебное заседание по делу о сбивании пассажирского самолета рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines летом 2014 года. Оно продолжалось менее часа и состояло только из выступления представителя суда.