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Дело Гандзюк: Суд разрешил задержать Мангера

Ранее Владислав Мангер лег в больницу из-за проблем с сердцем

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание. В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк он проходит как заказчик. Об этом сообщает организация "Кто заказал Катю Гандзюк".

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля из-за новых обстоятельств. 

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