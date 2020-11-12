Делаем все, чтобы Украина была в первых рядах на вакцину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

По его словам, этот вопрос он уже поднимал во время телефонного разговора с Ангелой Меркель

Президент Владимир Зеленский заверил, что правительство делает всё для того, чтобы Украина была в первых рядах на вакцину против COVID-19. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Понятно, что с появлением вакцины от коронавируса будет и большая очередь стран, которые захотят получить эту вакцину. Поэтому делаем всё и надеемся получить поддержку партнеров, чтобы Украина была не в конце такой очереди, а в первых рядах", - сказал Зеленский.

По его словам, этот вопрос он уже поднимал во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной болезнью COVID-19. В ОПУ сразу же отметили, что глава государства пошел на самоизоляцию и будет работать дистанционно.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус COVID-19, находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".