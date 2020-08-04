Дела Майдана: Правоохранителю сообщено о подозрении относительно привлечения к ответственности невиновного

Евромайдан Фото из открытых источников

Фигуранту инкриминируют привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией

Прокуратура сообщила о подозрении следователю одного из отделов ГУ Нацполиции за привлечение к ответственности невиновного во время событий на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"24 января 2014 года страж порядка, находясь на должности следователя одного из горотделов ГУ МВД в Черкасской области, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного правонарушения составил и подписал уведомление о подозрении задержанному лицу в массовых беспорядках и захвате государственных зданий. На следующий день следователь составил и подал в суд безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом", - говорится в сообщении.

В частности фигуранту инкриминируют привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией, а также заведомо незаконное содержание под стражей.

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Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении бывшему киевскому прокурору за привлечение заведомо невиновных к ответственности во время событий на Майдане в 2013-2014 годах.

Фигуранту инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.