Дела Майдана: Правоохранители завершили расследование убийства Вербицкого и похищения Луценко

Злоумышленники похитили мужчин из киевской больницы в 2014 году

Евромайдан Фото из открытых источников

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование убийства активиста Юрия Вербицкого, а также похищение и пыток экс-нардепа Игоря Луценко во время событий на Майдане в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что следователи подозревают двух человек в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской клинической больницы г. Киева, истязали их и убили последнего. В общем, задержанным инкриминируют:

незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой;

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией и участие в ней,

незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Кроме того, одного из фигурантов дела также подозревают в умышленном убийстве похищенного человека и пытках по предварительному сговору группой лиц, и подделке документов.

В ГБР добавили, что один из злоумышленников 5 лет скрывался от органа досудебного расследования с помощью поддельных документов. Сейчас известно, что подозреваемые находятся под стражей. После того, как они ознакомятся с материалами уголовного производства, обвинительный акт направят в суд.

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Напомним, не так давно правоохранители сообщили о подозрении мужчине, причастному к убийству журналиста Василия Сергиенко во время событий на Майдане в 2014 году. Тогда члены преступной организации похитили журналиста, одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском, что в Черкасской области. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.