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Дела Майдана: Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, причастному к убийству журналиста Сергиенко

Предполагаемому злоумышленнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы

Активисты Евромайдана Фото из открытых источников

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который предположительно причастен к участию в преступной организации. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что члены организации 4 апреля 2014 года похитили журналиста Василия Сергиенко, одного из лидеров Евромайданв в Корсуне-Шевченковском, что в Черкасской области. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.

По словам правоохранителей, мужчину подозревают виновным в преступлении по статье "Создание преступной организации". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пока известно, что на скамье подсудимых в производстве по факту убийства журналиста находятся шесть человек, а еще двоих разыскивает полиция. Если их вина будет доказана, им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что одному из правоохранителей Черкасской области сообщено о подозрении относительно привлечения к ответственности невиновного во время Евромайдана. Вероятно, мужчина составил и подписал уведомление о подозрении задержанному лицу в массовых беспорядках и захвате государственных зданий при отсутствии каких-либо доказательств.

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