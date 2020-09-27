Декларация председателя Полтавской ОГА Синегубова менялась в зависимости от должностей, - СМИ

Олег Синегубов ЛИГАБизнесИнформ

Декларация председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова менялась в зависимости от занимаемых должностей. Об этом говорится в сюжете "112 Украина".

"Недвижимость, элитные машины, денежные запасы, антиквариат и ценные бумаги. Декларации чиновников пестрят широким перечнем имущества. Нередко декларации меняются после получения власть имущими своих должностей. К примеру, декларация тогда еще кандидата на должность председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова за 2017 год показывает, что в собственности семьи тогда находились: пять квартир в Харькове, две машины и сорок тысяч долларов", - говорится в сюжете.

Как сообщает интернет-издание "Полтавщина" - сейчас ситуация изменилась. Из недвижимости, указанной в 2017 году, осталась только одна квартира, которая принадлежит жене, однако появились новые три квартиры в центре Харькова, а также квартира в Киеве. А к автомобилям присоединился элитный лексус.

Олег Синегубов, по информации издания "Зміст", также является соучредителем совсем молодого агентства недвижимости в столице.

"Какие новые привилегии и имущество получит Синегубов в должности главы Полтавской ОГА - будет понятно в следующей декларации чиновника", - отмечают журналисты.